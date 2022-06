Paris Hilton wees president Biden af om Britney Spears’ bruiloft bij te wonen

Realityster Paris Hilton heeft in haar podcast ‘This Is Paris’ onthuld dat ze werd gevraagd om dj te zijn op een evenement voor wereldleiders, georganiseerd door de Amerikaanse president Joe Biden, maar ze wou «liever het trouwfeest van Britney Spears bijwonen».

Er was een select clubje gasten uitgenodigd op de intieme bruiloft van Britney Spears en Sam Asghari bij de zangeres thuis afgelopen donderdag, en Paris Hilton was daar één van. «Ik was eigenlijk gevraagd om dj te zijn voor de president en andere presidenten op een diner», zei ze in haar podcast. «Maar dit was belangrijker voor mij.»

«Alles wat ik kan zeggen is dat ik zo ongelooflijk blij voor haar ben. Ze zag er prachtig uit en het maakte me zo blij om te zien dat ze haar sprookje beleeft.»

«Ze zijn een prachtig stel»

«Britney en Sam zijn een prachtig stel, gewoon stralend, en het verwarmde echt mijn hart om haar zo gelukkig en vrij te zien», voegde Hilton eraan toe. Spears deelde intussen al verschillende foto's en video's van de ceremonie en receptie op haar Instagrampagina. De popzangeres schreef bij een van haar posts – een videomontage van de hele dag, inclusief opnames van haar jurk en Asghari's strakke smoking – dat «sprookjes echt zijn».

Spears deelde ook foto's van enkele gasten, waaronder Hilton en haar moeder Kathy, Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore en Donatella Versace.