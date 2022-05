Britney Spears verliest ongeboren kindje: «Een verschrikkelijke ervaring voor elke ouder»

«Het is met veel verdriet dat we moeten aankondigen dat we ons mirakel, onze baby, vroeg in de zwangerschap verloren hebben», schreef de 40-jarige zangeres op Instagram. «Dit is een verschrikkelijke ervaring voor elke ouder. Misschien hadden we langer moeten wachten om de zwangerschap aan te kondigen, maar we waren dolenthousiast om het goede nieuws te delen.» Het koppel laat meteen ook weten dat ze het hoofd niet laten hangen: «Onze liefde voor elkaar is onze kracht. We gaan blijven proberen om onze prachtige familie uit te breiden.»

Tot slot bedanken ze iedereen voor alle steun en vragen ze privacy op «dit moeilijke moment». Ook verloofde Asghari deelde het bericht op zijn Instagram. Onder de post van Spears stak hij zijn verloofde nog een hart onder de riem: «Binnenkort zullen we ons mirakel hebben.» Al meer dan 70.000 fans, celebs, vrienden en familie betuigden hun steun onder het bericht: «Erg veel sterkte, sis. Ik ben er altijd voor jou. Ik stuur je zo veel liefde. Ik hou van jou», schreef Paris Hilton onder andere.

Voogdij

Spears en Asghari vormen een koppel sinds 2016. Sinds vorig jaar is het stel verloofd, kort nadat de popzangeres niet langer onder het voogdijschap van haar vader stond. Al sinds 2008 kon Spears’ maar weinig vrije keuzes nemen over haar eigen leven. Zo moest ze verplicht anticonceptie nemen. Nu ze weer op haar eigen benen staat, is dat niet langer het geval en raakte ze begin april zwanger. «Dus... ik heb een zwangerschapstest gedaan... En we krijgen een baby! Als het een tweeling is, word ik gek. Ik zal dus niet zo vaak meer buiten komen om aan de paparazzi te ontkomen... », schreef ze toen.

Spears heeft al twee zonen uit een vorige relatie met Kevin Federline: Sean Preston Federline (16) en Jayden Federline (15). Federline had tot voor kort volledig voogdij over beide kinderen, maar intussen kan Spears haar kinderen vaker zien.