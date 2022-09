Paris Hilton belooft «grote beloning» aan wie haar chihuahua terugvindt: «Mijn hart is gebroken»

Paris Hiltons chihuahua Diamond Baby is al enkele dagen vermist. Dat vertelt ze op Instagram. Op 14 september zag de DJ en socialite haar hondje voor het laatst. Hoogstwaarschijnlijk kon ze tijdens het verhuizen wegglippen uit het huis. Paris Hilton zegt dat ze ten einde raad is, en belooft een «grote beloning» aan wie helpt Diamond Baby terug te vinden.

«Het is zo ongelofelijk moeilijk om dit te schrijven, want ik ben al even sprakeloos», schrijft Hilton op Instagram. «Diamond Baby is vermist sinds vorige week woensdag. Ik was op een fotoshoot en we zijn aan het verhuizen en een van de verhuizers moet een deur open gelaten hebben.»

Intussen heeft ze al de hele buurt doorzocht, en is ze bij iedere deur gaan aankloppen, maar tot nu toe weet niemand meer. «We hebben een huisdierdetective ingeschakeld, een hondenfluisteraar en een huisdierhelderziende. We bekijken nu of drones gespecialiseerd in honden vinden, kunnen helpen. Ik doe alles in mijn macht om haar terug te krijgen», klinkt het verder in haar bericht, doorspekt met huilende emoji’s.

Depressief

Een hond verliezen, is niet niets, benadrukt Hilton: «Mijn hart is gebroken. Ik ben in tranen en zo verdrietig en depressief. Het voelt alsof een deel van mij ontbreekt. Niets is nog hetzelfde zonder haar hier. Diamond Baby is mijn alles, een beetje zoals een dochter.»

De socialite durfde eerst nog geen opsporingsbericht delen, omdat ze schrik had voor de veiligheid van haar hondje. «Maar ik ben hopeloos, en hoe meer tijd verstrijkt, hoe kleiner de kans voelt dat ik haar nog terugzie.»

Beloning

Hilton zet dan ook de grove middelen in om de zoektocht tot een goed eind te brengen. «Als iemand iets weet of gezien heeft, mail dan alsjeblieft naar finddiamondbaby@gmail.com. In ruil staat er jou een grote beloning te wachten. Ik zal GEEN vragen stellen. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, mail als je IETS weet en hou je ogen open voor mijn baby», smeekt ze nog.

Paris Hilton adopteerde haar hondje in 2016. Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk.