Joren uit ‘Blind Getrouwd’ krijgt kritiek: «Hoe snel wil hij in de friendzone belanden?»

Er komt heel wat commentaar op Joren Dumont, die in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld werd aan Lien. Zo vinden sommigen hem niet altijd even volwassen. «Een high five en een boks geven aan uw vrouw?!», klinkt het onder meer.

Gisteren zagen we hoe de vier koppels uit ‘Blind Getrouwd’ met z’n allen genoten van hun huwelijksfeest. Ook Lien en Joren leerden elkaar nog wat beter kennen, al zorgt de 36-jarige bier- en wijnverkoper op Twitter wel voor gefronste wenkbrauwen.

Puberaal gedrag

Zo stoorden sommigen zich aan het feit dat hij zijn vrouw tijden zijn speech met een verkleinwoord aansprak en vrezen anderen dat hij met zijn «puberaal» gedrag snel in de friendzone terecht zal komen. «Joren werkt gigantisch op mijn zenuwen», «Ik vind Joren nog zeer puberaal. In dit stadium een high five en een boks geven aan uw vrouw...?! Hoe snel wil hij in de friendzone belanden? Hij kan nog veel leren van Christiaan! Zijn vrouwtje vastnemen, bevestigen... echt respectvol», «Joren, ge zijt geen student op café. Dimmen, makker», en «Ik snap wel waarom die Joren geen lief heeft. Een lief/vrouw is niet hetzelfde als uw maten die ge op café afkraakt om de lachers op de hand te krijgen», klinkt het onder meer.