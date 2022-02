Opschudding over grensoverschrijdend gedrag van ‘Big Brother’-kandidaat: «Walgelijk, hij moet vertrekken» (video)

Er is opschudding ontstaan bij ‘Big Brother’: veel kijkers zijn niet te spreken over het gedrag van kandidaat Leroy. De 31-jarige Nederlander begluurde enkele vrouwelijke medebewoners terwijl ze aan het douchen waren en leek zichzelf daarna te betasten. De programmamakers tikten Leroy op de vingers, maar niet iedereen vindt dat voldoende. «Wat doet hij nog in dat huis?»

Op de livestream van maandag was te zien hoe Leroy, die in bad zat, op de rand van dat bad ging staan om over de douchecabines te kunnen gluren. Vrouwelijke medebewoners Grace en Nouchien waren zich op dat moment aan het douchen, en die laatste merkt de priemende blik van Leroy als eerste op. Ze vraagt hem nadrukkelijk om te stoppen met kijken en draait zich om, maar Leroy reageert al lachend: «Ik heb twee tepeltjes gezien.» Wat het incident een extra lading geeft, is dat de Nederlander zich even voordien lijkt te betasten in het bad. De kijker ziet hoe hij zijn hand uitgebreid in zijn zwembroek stopt, waarna hij dus op de badrand klimt om zijn fantasie wat te prikkelen.

Zero tolerance

De programmamakers riepen Leroy op het matje en gaven hem een waarschuwing. «Dit gedrag wordt niet getolereerd», zo meent zender SBS in een reactie aan Het Laatste Nieuws. «In het ‘Big Brother’-huis geldt een zero tolerance-beleid. Dat houdt in dat er meteen actie wordt ondernomen en passende consequenties worden doorgevoerd. Leroy heeft een waarschuwing gekregen en vervolgens een gesprek gehad met de psycholoog.»

Foto Play4

Leroy blijft dus voorlopig in het huis, bij een tweede waarschuwing moet hij wel vertrekken. Vele kijkers vinden zijn grensoverschrijdend gedrag walgelijk, en vinden het beleid van het programma veel te laks. «Er is zogezegd zero tolerance beleid: ZERO ?! Hop hij mag lekker verder. DIT is exact waarom er nooit iets veranderd (sic)», klinkt het op Twitter, waar het onderwerp de gemoederen flink beroert.

«Heb gewoon mijn lul gewassen»

De reactie van Leroy op het voorval gooit bovendien nog olie op het vuur. Volgens de Nederlander vindt hij «hier niemand aantrekkelijk» en heeft hij gewoon «zijn lul gewassen». «Wat zijn dit een stelletje mongolen», zo zei hij over de productie van ‘Big Brother’ in een gesprek met Nawel. «Ze dachten dat ik over het muurtje van Nouchine gekeken had. Daarna heb ik mijn lul gewassen. Ik werd helemaal gek en zei: ‘Ik vind helemaal niemand aantrekkelijk hier, die onder de douche staat’.»

Ook de familie van Leroy reageerde al via zijn Instagram-account. Ze vinden het «een schande» dat hij «zo kapot wordt gemaakt». «Als je dit overschrijdend gedrag noemt, dan weet ik niet wat er nog wel kan in deze wereld», klinkt het.