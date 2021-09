De hele wereld heeft er even vol spanning op moeten wachten, maar ja, er komt een nieuw seizoen van de beruchte Netflix-reeks ‘Tiger King’. En nee, lang duurt het niet meer vooraleer we Joe Exotic en co. opnieuw aan de slag kunnen zien. Het nieuwe seizoen verschijnt namelijk op 17 november al op Netflix.

In de wandelgangen van de streamingdienst werd er al langer gefluisterd dat er een nieuw seizoen zou komen, maar nu pas is de release van ‘Tiger King 2’ ook officieel. Hoewel Joe Exotic natuurlijk momenteel een celstraf uitziet, is hij wel te zien in de trailer van het nieuwe seizoen. Ook onder meer Carole Baskin en Jeff Lowe passeren kort voor de camera. Veel onthult de trailer voorlopig niet, maar zet 17 november alvast in je agenda.