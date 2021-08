OH NO. Carole Baskin verkoopt dierentuin van Joe Exotic

De documentaireserie ‘Tiger King’ op Netflix vertelde het verhaal van de flamboyante dierentuinbaas Joe Exotic. Die belandde voor 22 jaar achter de tralies nadat hij een huurmoordenaar had ingeschakeld om dierenrechtenactiviste Carole Baskin uit de weg te ruimen.

«Dierenmishandeling verleden tijd»

Zijn dierentuin in Wynnewood kwam in handen van Jeffrey en Lauren Lowe, die de dierentuin vorig jaar op last van de rechter moesten overdragen aan Baskin. In een van de rechtszaken tussen Baskin en Exotic kreeg die eerste een flink bedrag toegewezen, wat ertoe leidde dat Joe Exotic zijn inmiddels opgedoekte dierentuin aan haar moest overdragen. Tegenover Yahoo bevestigt Baskin zondag dat zij het terrein onlangs heeft verkocht aan lokale ondernemers.

De nieuwe eigenaren mochten het voormalig dierenpark overnemen op voorwaarde dat ze er niets Tiger King-gerelateerd mee zullen doen. «Wat ze er ook vestigen, we willen niet dat het de naam Tiger King zal dragen», aldus Baskin. «We willen graag dat de dierenmishandeling die hier twintig jaar lang heeft plaatsgevonden verleden tijd is en vergeten wordt.»