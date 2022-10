Ook Steven Van Herreweghe werd slachtoffer van ‘Eveline’: «Ik kreeg plots lingeriefoto’s»

Ook presentator Steven Van Herreweghe werd het doelwit van ‘Eveline’, het alter ego van de Gentse student die verschillende BV’s in de val lokte om expliciete beelden te delen. Van Herreweghe trapte echter niet in de val van de catfisher, zo vertelt hij in het VTM-programma ‘Beste kijkers’.

«Ik kreeg berichten via Instagram: ‘Hey’. Ik antwoordde er niet op, maar 24 uur later kreeg ik weer een bericht: ‘Ça va?’,» vertelt de 44-jarige ‘De jaren 80 voor tieners’-presentator. «Ik antwoordde weer niet, maar de berichten bleven maar komen, een paar dagen lang. ‘Wij kennen mekaar van achter de schermen bij tv’, zei ze, maar ik kom zoveel mensen tegen. Ik dacht: ik ken die echt niet, maar het is wel een mooie vrouw.»

Lingerie

«Op een bepaalde ochtend werd ik wakker en kreeg ik foto’s in lingerie», vervolgt Van Herreweghe. «Dat mag niet van mijn godsdienst, ik mag daar niet naar kijken», zegt de presentator met een knipoog. «Dus ik heb die verwijderd. En zoveel tijd later bleek dat dat die Eveline was. Ik was gelukkig niet van mijn sokken geblazen», besluit Van Herreweghe met een schalks mopje.