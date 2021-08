Noa Neal ten huwelijk gevraagd: «Je bent het beste wat me ooit is overkomen» (foto)

Heuglijk nieuws voor Noa Neal (35) en haar vriend Philippe Cassiers. De 40-jarige oprichter van CAS tennis academy vroeg haar op reis in Frankrijk ten huwelijk en Noa zei resoluut ‘ja’. «Ik kan niet stoppen met denken aan hoe graag ik bij je ben, op je borst in slaap val, je in mijn armen hou, op avontuur ga, de tijd verlies, me veilig voel en binnenkort je partner in crime word. Je bent het beste wat me ooit is overkomen en ik kan niet wachten om de rest van mijn leven bij jou te zijn», schrijft ze op Instagram.

Padel

Noa en Philippe zijn sinds maart van dit jaar samen. Ze kennen elkaar wel al dertien jaar, maar ze groeiden dichter naar elkaar toe tijdens het padellen. «We kennen elkaar eigenlijk al dertien jaar en hij is altijd al een van mijn beste vrienden geweest. Door de opkomst van padel ben ik die sport gaan beoefenen in de club Forest Hills, en daar is, na ook wat spelletjes samen, de vonk overslagen. Padel heeft er onrechtstreeks voor gezorgd dat we een koppel zijn geworden», vertelde Noa eerder in Het Laatste Nieuws.

Frank Molnar

Noa was tot 2016 vijf jaar samen met Frank Molnar. Ze waren verloofd, maar uiteindelijk gingen ze alsnog uit elkaar.