Frances Lefebure en Boris Van Severen in alle stilte getrouwd: «Altijd wij» (foto’s)

Actrice en presentatrice Frances Lefebure en acteur Boris Van Severen zijn in het huwelijksbootje gestapt. Dat kondigden ze aan op Instagram.

‘Make Belgium Great Again’-presentatrice Frances Lefebure (32) en ‘GR5’-acteur Boris Van Severen (32) zijn officieel vrouw en man. Dat komt als een grote verrassing, want het was niet eens bekend dat de twee verloofd waren. Ze deelden enkele prachtige foto’s van hun huwelijk dat op 22 juli plaatsvond. «Altijd», houdt Frances het kort. «Beste barbecue in tijden. Altijd wij», schrijft Boris.

Zoontjes uit vorige relatie

Frances en Boris maakten in april van vorig jaar bekend dat ze een koppel vormden. Ze stonden onder meer samen op de set van de VTM-reeks ‘Studio tarara’. Boris heeft twee zoontjes uit een vorige relatie, die negen jaar duurde.

