Niels Destadsbader verbaast volgers met kusfoto: «Vanmorgen wakker geworden met deze fijne vrouw»

Afgelopen zaterdag deelde Niels Destadsbader een foto waarop hij niemand minder dan Nathalie Meskens een kus geeft. «Vanmorgen wakker geworden met deze fijne vrouw», schreef hij erbij. De 40-jarige actrice was immers uitgenodigd in het Radio 2-praatprogramma ‘Meer Zomer’, dat Niels Destadsbader samen met Siska Schoeters presenteert.

Snoeper

Het kiekje zorgde meteen voor verbaasde reacties bij enkele volgers van de 33-jarige zanger en presentator. «Hebben ze een relatie?», «Snoepertje», «Twee mooie mensen!», «Ola, braaf zijn, hé», «Is hij niet meer samen met die make-up artieste?», «Blijven dromen, Niels», en «Wakker geworden? Is ze blijven slapen?!», lezen we onder meer in de reacties. Enkele volgers maken echter meteen duidelijk dat er tussen de twee absoluut niets gaande is.