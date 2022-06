Kusfoto van Siska Schoeters met BV lokt verbaasde reacties uit: «Had hij geen vriendin?!»

Een foto waarop Siska Schoeters een kus krijgt van Niels Destadsbader doet heel wat wenkbrauwen fronsen. Enkele volgers vragen zich immers af of er iets gaande is tussen de twee.

Siska Schoeters deelde gisteren op Instagram een kiekje waarop Niels Destadsbader (33) haar een kus op de wang geeft. «Kust ze. (Woordgrapje van hem natuurlijk)», schreef de 40-jarige Radio 2-presentatrice erbij.

Verbazing

Het duurde niet lang vooraleer enkele volgers zich afvroegen of de twee meer zijn dan vrienden alleen. «Dit had ik niet zien aankomen... Veel geluk samen!», «Mooi koppel», en «Had Niels Destadsbader geen vriendin? Maar allez, bonne chance samen!», wordt er gereageerd.

Anderen relativeerden het dan weer. «Dus een kus op de wang en hupla, ze hebben een relatie. Gewoon een vriendschappelijke kus misschien? Hilarische comments», en «Euh, ben ik de enige die hier niet per se een relatie in ziet? Is dit geen vriendschappelijke kus?», lezen we ook.

Niet allebei vrijgezel

Siska liet in oktober van vorig jaar weten dat ze een punt heeft gezet achter haar 14 jaar lange relatie met Tomas De Soete. Niels Destadsbader is - voor zover we weten - nog steeds samen met ene Julie, een make-upartieste van de VRT die hij leerde kennen tijdens zijn tijd als Ketnetwrapper.