Natalia openhartig over gezinsuitbreiding: «Ik wil graag nog wat blijven leven»

Natalia Druyts is mama van twee prachtige kinderen, maar een derde spruit zit er niet aan te komen. In ‘Goeiemorgen Morgen!’ legt ze uit waarom.

Een kleine drie jaar geleden beviel Natalia van Bobbi-Loua en anderhalf jaar later zag Apollo het levenslicht. En naast het moederschap geeft de 42-jarige zangeres wekelijks het beste van zichzelf op het podium. Bewonderenswaardig, maar tevens... «Een pittige combinatie», vertelt ze aan Radio2-presentators Peter Van de Veire en Kim Van Oncen. «Het is soms zelfs een beetje overleven. Een carrière combineren met twee kindjes, en ook een man die voltijds werkt, dat is best veel. Ik hoor van velen dat die fase wel voorbijgaat, maar misschien zeggen ze dat ook om ons allemaal valse hoop te geven», knipoogt ze.

Koningsdroom

Met ‘Hallelujah to the beat’ heeft ze zopas een nieuw album uit, maar een derde baby... «Komt er niet. Daar heb ik het er met mijn vriend al over gehad. Anders ga ik dood. En ik wil graag nog wat blijven leven. Mijn vriend en ik willen graag nog wat tijd voor onszelf, dus het is plezant genoeg zo. En wat we nu hebben, is een koningsdroom. Een meisje én een jongen. Het is fantastisch», besluit ze.