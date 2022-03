Natalia geeft zelfs op de set van ‘The Voice van Vlaanderen’ borstvoeding (foto)

Drie maanden geleden beviel Natalia van haar tweede kindje, een zoontje dat luistert naar de naam Apollo. Net zoals bij haar dochter Bobbi-Loua het geval was, geeft ze ook haar zoon borstvoeding.

Repetities

Momenteel is dat wat moeilijker omdat Natalia opnieuw één van de coaches is in ‘The Voice van Vlaanderen’ en de opnames daarvan momenteel volop aan de gang zijn. Toch houdt dat haar niet tegen om haar borstvoeding gewoon verder te zetten. Zo deelde ze op Instagram een foto waarop ze haar zoon borstvoeding geeft op de set.

Moeilijke periode

De 41-jarige zangeres geeft in hetzelfde bericht tevens mee dat ze momenteel door een lastige periode gaat wat het moederschap betreft. «Vers moederschap brengt veel ups en downs met zich mee. Tegenwoordig komt alles weer samen en is het me dikwijls te veel. Met gebrek aan concentratievermogen en alles vergeten wat er in de vorige minuut gezegd werd. Het fysieke is één ding en dat geef ik tijd, ook al doet mijn lichaam dikwijls pijn, maar het mentale moet altijd maar meedraaien, en dat gaat ook niet. Ik sla er tegenwoordig dikwijls naast.»

Geen superwoman

«Het is wat het is, en deze fase gaat ook wel voorbij, maar momenteel wil ik dikwijls in mijn cocon blijven zitten. Toch belangrijk dat dit ook even aan bod komt, want nee ik ben superwoman niet, I’m just a mommy who tries to survive in the storm», klinkt het.

