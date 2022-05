Marthe van K3 in alle stilte getrouwd

Marthe De Pillecyn is afgelopen zaterdag in het huwelijksbootje gestapt met haar vriend Sinerjey Meyfroodt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Heuglijk nieuws voor K3’tje Marthe! Ze is sinds zaterdag officieel de vrouw van choreograaf Sinerjey Meyfroodt (35), bekend van Baba Yega. Dat gebeurde volgens Het Laatste Nieuws in alle stilte in het Waalse Bertrix in het bijzijn van zo’n 50 gasten. Marthe en Sinerjey wilden absoluut vermijden dat hun grote dag vroegtijdig gelekt werd. Zo werd de praktische informatie over de trouwpartij op verschillende tijdstippen doorgestuurd en mochten de gasten hun smartphones niet bijhouden tijdens het feest.

Studio 100

Marthe en Sinerjey vormen sinds 2019 een koppel. Ze leerden elkaar kennen op Studio 100, waar zowel K3 als Baba Yega deel van uitmaken. Eerder was Marthe zo’n twee jaar samen met Viktor Verhulst.