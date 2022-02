Julia verontwaardigd nadat Hanne en Marthe DIT doen: «Het is gedaan, K3 stopt!» (video)

‘Marble Mania’ was een succes bij onze noorderburen en komt nu overgewaaid naar ons land. Vanaf zaterdag nemen elke week drie bekende Vlamingen het tegen elkaar op met de strafste knikkerbanen, in zenuwslopende rondes van mini-bowlen tot penaltyschieten, geluksraces en de uiteindelijke grote finale.

Genadeloze Marthe

In de eerste aflevering etaleren Julia, Hanne en Marthe hun knikkertalent. In een teaser zien we hoe Julia bij de ‘Wipe Out’ vijf kansen krijgt om een knikker achteraan de tafel te krijgen. Hanne en Marthe moeten dat proberen te verhinderen en dat lukt Marthe bij de eerste twee pogingen al meteen.

De derde knikker belandt in het zand en de vierde knikker wordt door Hanne weggeslagen. «Even tussen ons: ben jij eigenlijk nog graag bij K3?», vraagt presentator Kürt Rogiers aan Julia. «Nee, Kurt. Help mij, alsjeblieft. Niemand ziet het, niemand heeft het door», lacht Julia.

Teleurstelling

Ook de laatste knikker hamert Marthe van de baan, tot grote frustratie van Julia. «Het is gedaan, K3 stopt!», grapt ze, om vervolgens met een groepsknuffel de ronde vreedzaam af te sluiten.

‘Marble Mania’ is vanaf zaterdag 12 februari om 20u25 te bekijken bij VTM.