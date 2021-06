Måneskin maakt statement in Polen: zanger kust bandlid innig op het podium (video)

Måneskin, de winnaar van het Songfestival, heeft tijdens een optreden in de Poolse stad Sopot een duidelijk statement voor homorechten gemaakt. In het land waar de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap steeds meer op de helling staan, deelde zanger Damiano David voor het oog van de camera’s een innige kus met een bandlid.

Hoewel Hongarije met zijn omstreden antihomowet vandaag de actualiteitsdebatten domineert, staan de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap ook in Polen al lang onder druk. Zo voerden heel wat Poolse steden de afgelopen jaren zogenaamde ‘LGBTQ-vrije zones’ in, waar holebi-, transgender of queer personen in theorie niet welkom zijn. In Sopot, het decor van het Polsat SuperHit Festiwal vrijdagavond, is de verdraagzaamheid tegenover de LGBTQIA+-gemeenschap vooralsnog groot, maar de Italiaanse rockband Måneskin greep hun optreden op het festival aan om een boodschap naar heel Polen te sturen.

Zanger Damiano David sloeg tijdens de performance van het nummer ‘I Wanna Be Your Slave’ zijn arm rond de schouder van gitarist Thomas Raggi en gaf hem vervolgens een innige kus op de mond. «Wij vinden dat iedereen dit zonder angst moet kunnen doen. Wij vinden dat iedereen volledig vrij moet zijn om te zijn wie ze f*cking willen zijn. Liefde is nooit fout», zei Damiano na de kus in de camera.

Niet de eerste keer Het statement van Måneskin kon tijdens het optreden op veel applaus rekenen, en ook op het internet bejubelen veel fans de actie. Het is wel niet de eerste keer dat de groepsleden elkaar kussen op het podium, want ook het publiek van het Songfestival in Rotterdam werd al getrakteerd op een zoen. Gezien de bedreigde situatie van de LGBTQIA+-gemeenschap in Polen, is deze smakkerd echter veel meer betekenisvol.