Mama van Kevin reageert op kritiek van Boeva op ‘Down the Road’

De mama van Kevin Van Den Bosch, die meedeed aan het eerste seizoen van ‘Down the road’, is niet akkoord met de kritiek van komiek William Boeva op het programma. Dat zegt ze aan Het Laatste Nieuws. Boeva vond dat in zulke programma’s mensen met een handicap opgedragen worden als «knuffelberen», maar dat het niet bijdraagt aan inclusie.

In een Facebook-post had Boeva zijn ongenoegen geuit op het human interest-programma van VRT ‘Down the Road’. «Als de VRT dit najaar weer een seizoen Down The Road op ons afvuurt en denkt hiermee bij te dragen tot de inclusie van personen met een handicap, maakt mij dat oprecht verdrietig», shcreef Boeva, die zei dat het programma niet bijdraagt tot de inclusie van mensen met een beperking «Soms eerder integendeel. Ik noem het graag de knuffelbeermethode. Waarbij de mensen met een beperking eens van de kast gehaald worden als een knuffelbeer, even het stof er wat af blazen, kijk eens, schattig hé! En hop terug op de kast tot we het weer eens kunnen laten zien. Het is niet dat ‘Down the road’ er voor zorgt dat er bv. meer mensen met Down syndroom of een andere beperking aan het werk zijn binnen de VRT.»

Kevin zit bij «de goeie»

Marleen, de moeder van Kevin, zegt dat haar zoon net veel gehad heeft aan de avonturen. «Dankzij dat programma is hij veel zelfstandiger geworden en durft hij veel meer initiatief nemen. Dat was vroeger veel minder het geval. Wanneer mijn man en ik eens weggaan, dan zegt Kevin tegenwoordig: ‘Gaan jullie maar, ik blijf wel hier'. Vroeger zou hij nooit alleen thuis hebben durven blijven», getuigt zijn moeder in Het Laatste Nieuws.

Marleen geeft wel toe dat enkel «de ‘besten' gekozen worden»: «Ook Dieter benadrukt dat hij het erg vindt voor die anderen die niet op televisie komen, maar je moet natuurlijk wel een programma kunnen maken. Het syndroom van Down komt in allerlei gradaties en wij hebben het geluk dat Kevin bij ‘de goeie' zit.»

Gezamenlijk statement

Verschillende ouders van ‘Down the road’-deelnemers brachten samen een statement uit: «We zijn heel positief over het ‘Down the road'-avontuur van onze zonen en dochters. Onze kinderen zijn thuisgekomen met een pak extra ervaringen, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. We merken ook dat Vlaanderen sinds ‘Down the road' veel inclusiever naar mensen met het downsyndroom kijkt, en hier eveneens een beter beeld van heeft. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.»