VRT reageert op scherpe kritiek van William Boeva op ‘Down the road’

De VRT heeft gereageerd op de kritiek van komiek William Boeva waarin hij stelt dat hij teleurgesteld is in programma’s zoals ‘Down the road’. «Wij zijn heel trots op het programma», klinkt het.

Maandag deelde William Boeva een uitgebreide Facebookpost waarin hij uithaalt naar de manier waarop mensen met een beperking in beeld worden gebracht in programma’s zoals ‘Down the road’. «Als de VRT dit najaar weer een seizoen ‘Down the road’ op ons afvuurt en denkt hiermee bij te dragen tot de inclusie van personen met een handicap, maakt mij dat oprecht verdrietig. Het is niet omdat een feelgoodprogramma waarin een specifiek gekozen groep mag opdraven om op de emoties van de kijker in te spelen, dat het ook daadwerkelijk bijdraagt tot de inclusie van die specifieke groep of mensen met een beperking in het algemeen. Soms eerder integendeel», trekt hij van leer.

Knuffelbeer

Zo noemt hij dat de ‘knuffelbeermethode’. «Waarbij de mensen met een beperking eens van de kast gehaald worden als een knuffelbeer, even het stof er wat af blazen, kijk eens, schattig hé! En hop terug op de kast tot we het weer eens kunnen laten zien. Het is niet dat ‘Down the road’ ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld meer mensen met downsyndroom of een andere beperking aan het werk zijn binnen de VRT», schrijft hij.

Oprecht kwaad

Maar ook ‘Out of office’, dat dit najaar op VTM verschijnt, moet het ontgelden. «Op VTM zie ik een aankondiging voor een programma waarbij Bruno Van Den Broecke mensen met een burn-out naar een boerderij stuurt waar mensen met een beperking werken. Zijn we echt nog op dit punt Vlaanderen? Dat is het equivalent van blanke mensen naar Afrika sturen om daar te zien hoe erg de arme kindjes het daar hebben. Dat maakt mij oprecht kwaad. Wij, mensen met een beperking, zwoegen niet jarenlang om onze beperking te aanvaarden in een maatschappij die het ons zo al moeilijk genoeg maakt, om dan daarna een ‘bron van inspiratie’ te zijn», klinkt het.

Geen bron van feelgood

De 32-jarige komiek besluit met een duidelijke boodschap. «DINGDONG, Vlaamse media: Plant het nu eens in uw hoofd. Wij mensen met een beperking zijn hier niet om jullie jezelf beter te laten voelen. Wij zijn hier om ons eigen leven te leiden. Wij zijn geen bron van feelgood om u te laten inzien dat je dankbaar moet zijn dat je geen beperking hebt en dat het allemaal nog veel erger kan! Als jullie echt aan inclusie willen werken, laat dan mensen met een beperking zien in hun sterkte zonder dat die beperking ertoe doet. Laat ons helpen dragen in plaats van gedragen te worden», aldus Boeva.

Inclusieve beeldvorming

Vandaag reageerde de VRT op zijn betoog. De zender laat weten «heel trots te zijn op het hartverwarmende ‘Down the road’, dat al verschillende internationale prijzen won. We werken in andere programma’s ook expliciet aan inclusieve beeldvorming, zoals in ‘De kemping’ waarin Evelyne niet als knuffelpersoon, maar gewoon als één van de deelnemers wordt geportretteerd. In onze beheerovereenkomst met de Vlaamse overheid staat dat VRT tegen 2025 moet streven naar 2% personen met een handicap in beeldvorming. In 2021 haalden we 1.9%. Op de werkvloer is het streefcijfer naar personen met een handicap en re-integratie van chronisch zieken, 2%. Eind 2021 haalde VRT daar 2.89%. Zeswekelijks organiseren we ook inspiratiesessies rond inclusie, voor programmamakers», legt woordvoerder Jan Sulmont uit.

Volledig beeld krijgen

Ook VTM weert zich tegen de kritiek en beweert dat ‘Out of office’ mensen met een beperking in beeld brengt zonder dat die beperking ertoe doet. «Dat komt ook in het programma zelf verschillende keren aan bod. Mensen met een beperking zorgen er vanuit hun kracht en ervaring voor dat mensen met een burn-out op een andere manier naar hun leven en werk gaan kijken. We hebben ondertussen ook al contact gehad met William. Hij komt snel eens samen met ons naar een aflevering kijken. We nodigen iedereen uit om later dit najaar ook kennis te maken met ‘Out of Office’ en zo een volledig beeld te krijgen van wat het programma inhoudt», verduidelijkt woordvoerder Tine Danschutter.