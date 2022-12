Lynn Wesenbeek over breuk tussen dochter Lauren Versnick en Jens Dendoncker: «Als ouder van mag ik dat wel eens zeggen»

Drie maanden geleden bleek dat Lauren Versnick en Jens Dendoncker een punt hadden gezet achter hun 4-jarige relatie. Een van de redenen was het feit dat Jens Dendoncker eerder in de relatie worstelde met depressie en angstaanvallen en zich daar van november 2020 tot februari 2021 voor liet opnemen.

Zorgdrager

In een interview met Het Laatste Nieuws blikt Laurens mama Lynn Wesenbeek terug op de relatiebreuk. «Ik ben blij dat Jens het opnieuw goed stelt. Je kiest niet altijd voor wat er op je pad komt. Vorig jaar is heel moeilijk geweest. In eerste instantie voor Jens, maar ook voor mijn dochter. Sukkelen met je gezondheid is zwaar om dragen. Maar mensen vergeten soms dat het ook voor de partner niet altijd makkelijk is. Als ouder van de zorgdrager mag ik dat wel eens zeggen, vind ik. Maar ik ben zeer blij dat Jens er nu ook weer goed uitziet. Ze zijn geen koppel meer... Dat is hun keuze», klinkt het.

Goede verstandhouding

De 60-jarige ex-Miss België benadrukt dat de twee nog door één deur kunnen. «Ja. Zij en Jens doen het nog altijd goed samen. Ze spreken met elkaar en verstaan elkaar. Dat zijn de dingen die belangrijk zijn. Jens blijft sowieso in ons hart zitten. Ik herken me overigens in Julie Van den Steen, die samen met Jens ‘Even goeie vrienden’ presenteert. Voor Lauren en Morgane heb ik ook drie miskramen gehad. Uiteraard valt het verlies van een kindje met geen woorden te beschrijven. Maar volgens mijn gynaecoloog hoort dat nu eenmaal bij de natuur, helaas. Langs deze weg wil ik Julie alleszins een hart onder de riem steken en veel goeie moed toewensen», besluit ze.