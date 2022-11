Jens Dendoncker openhartig over zijn liefdesleven: «Dan moet je ermee ophouden»

Jens Dendoncker praat in een interview open en eerlijk over de moeilijkheden die hij ondervindt in relaties. «Het loopt altijd mis omdat ik telkens weer op het punt komt waarop ik denk: ik ben haar iets aan het aandoen», klinkt het.

Twee maanden geleden deelden Jens Dendoncker en Lauren Versnick mee dat ze na vier jaar een punt achter hun relatie hadden gezet. Dat nieuws kwam onverwacht, al sprak hij in het verleden wel al eerlijk over het feit dat hij worstelde met depressie en angstaanvallen en zich daar van november 2020 tot februari 2021 voor liet opnemen.

Durven loslaten

De 32-jarige komiek geeft in een interview met Het Laatste Nieuws mee dat het voor hem niet eenvoudig is om een relatie te onderhouden, in die mate zelfs dat hij in de toekomst misschien zelfs geen relatie meer wil. Op de vraag «wat voor hem maakt dat liefde kan blijven duren» antwoordt hij het volgende: «Dat je elkaar durft loslaten. En dat je zelfs de relatie durft te beëindigen».

Goed voorbeeld

Het lijkt erop dat hij daarmee verwijst naar zijn voormalige relatie met Lauren Versnick. «Het is soms een hel om met iemand zoals ik samen te zijn. Ik trek mensen naar beneden die wél positief in het leven staan en dat klopt niet, zo mag het niet zijn. Er staat je dan maar één ding te doen, vind ik, en dat is ermee ophouden. Opdat minstens die ander de ellende bespaard kan blijven. Ik kan heel gemakkelijk liefde voelen en ik kan ook heel goed verliefd zijn maar de relatie in stand houden, daar struggel ik mee. Het loopt altijd mis omdat ik telkens weer op het punt komt waarop ik denk: ik ben haar iets aan het aandoen. Toch geloof ik in relaties, zelfs voor vijftig, zestig jaar. Ik heb een heel goed voorbeeld aan mijn ouders. Ik zie ze samen lachen, samen dingen doen, ze doen dat ongelooflijk goed», klinkt het.

Nuchter blijven

«Ik geloof ook in het belang van gemeenschappelijke projecten: kinderen, een zaak, desnoods zelfs een afbetaling. Iets dat je samen moet ‘managen’, ik zie daar veel schoonheid in. Maar ik ben er in de praktijk dus niet zo goed in. Ik verlies me in de verliefdheid en in het romantische, maar in de gezamenlijke projecten laat ik het afweten. Ik weet niet of ik nog een relatie wil. Zoja, dan zal ik er bedachtzamer in stappen en zal ik mezelf dwingen om, hoe verliefd ik ook ben, nuchter te blijven. En sowieso denk ik dat het moet zijn met iemand die dezelfde grondstemming heeft dan ik. Ik denk dat dat de enige mogelijkheid is», besluit hij.