Lisa uit ‘Love Island’ eerlijk over relatie met Axel Daeseleire: «Dat heb ik besloten»

Een maand geleden dook het gerucht op dat Axel Daeseleire een relatie zou hebben met Lisa Moerman. Dat klopte, al is de situatie intussen al veranderd.

Eind april beweerde TV Familie dat Axel Daeseleire de liefde had gevonden bij Lisa Moerman, die we nog kennen uit het datingprogramma ‘Love Island’. Het blad polste bij Lisa, maar zij bleef erg vaag over de kwestie.

Mooie tijd beleefd

Nu onthult het 27-jarige Playboymodel op Instagram dat zij en Axel inderdaad enkele maanden samen waren, maar dat ze intussen alweer uit elkaar zijn. «Wij hadden een aantal hele mooie maanden gedeeld met elkaar. Maar ik heb besloten om toch vriendschappelijk verder te gaan», schrijft ze op Instagram.