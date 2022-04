Is Axel Daeseleire samen met deze ‘Love Island’-deelneemster?: «Het leek echt wel prille liefde»

Heeft ‘Auwch’-acteur Axel Daeseleire opnieuw de liefde gevonden? Als we TV Familie mogen geloven, ziet zijn liefdesleven er weer rooskleurig uit. En het zou om geen onbekende vrouw gaan...

Begin dit jaar raakte bekend dat Axel Daeseleire (53) niet meer samen is met Sarah Van der Meiren, een 30-jarig lingeriemodel. Ze hadden ongeveer een jaar een relatie nadat hij eerder een koppel vormde met Jess Donckers. Volgens TV Familie is er intussen al iemand nieuw in zijn leven gekomen.

Antwerpen

Het zou gaan om Lisa Moerman, een 27-jarig Playboymodel dat ook meedeed in ‘Love Island’. De twee zouden meermaals samen gespot zijn in Antwerpen. «Het leek echt wel prille liefde. Hoe ze naar elkaar keken, hoe ze met elkaar omgingen... Ja, het is volgens mij duidelijk dat ze een koppel zijn», merkte een lezer van TV Familie op. Volgens hetzelfde magazine zouden ook intimi van de twee op de hoogte zijn van hun romance.

Reactie van Lisa

Het blad polste bij Lisa of de geruchten kloppen. «Ik snap de vragen hierover. Ik heb ze al meer dan eens gekregen. Maar jullie moeten begrijpen dat dit om mijn privé gaat en ook die van Axel. Ik ga hier dus niet verder op ingaan. Ik wil niet grof overkomen, maar dat is alles wat ik erover kan zeggen», klinkt het.