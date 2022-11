Lien uit ‘Blind Getrouwd’ over kritiek van kijkers: «Er zijn veel tranen gevloeid»

Lien Opdebeeck, die in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld werd aan Joren, praat in een interview openhartig over de kritiek die ze over zich heen kreeg. «Ik heb het mij heel hard aangetrokken wat mensen toen allemaal over me schreven», klinkt het.

Hoewel ze op papier voor elkaar gemaakt waren, was het sprookje van Lien en Joren van korte duur. Op sociale media kreeg Lien behoorlijk wat commentaar over zich terwijl Joren vooral opgehemeld werd. «Ik ben inderdaad niet zo sociaal of enthousiast als Joren, maar ik ben trots op wie ik ben. Dat mensen nu een negatief beeld hebben van mij door enkele momentopnames... Ik zou zeggen, kom eens een babbeltje doen met mij in mijn koffiebar in Aarschot. Dan zal je zien dat ik een lieve ben, én een harde werker», vertelt ze in Dag Allemaal.

Gewaarschuwd

Vooral na de huwelijksreis waren de kijkers niet mals voor haar: «achterbaks mens», «tuttebel», «geit»... Noem maar op. De 30-jarige zaakvoerster had het daar behoorlijk moeilijk mee. «Er zijn veel tranen gevloeid, ja. Na de huwelijksreis vooral, waar ik Joren per ongeluk had buitengesloten. Ik heb het mij heel hard aangetrokken wat mensen toen allemaal over me schreven», zucht ze. «Ik had nochtans iedereen gewaarschuwd in ons WhatsApp-groepje», vult Joren aan. «Verwijder alle sociale media, lees niets over jezelf. Maar die raad heb je iets te laat gevolgd, hé. Joren had weer gelijk dus», lacht hij. «Les geleerd», besluit Lien.