Lesley uit ‘Ex on the Beach’ haalt uit: «Ik ben geen hoer die je kan gebruiken om ontmaagd te worden»

Lesley Versprille, die we nog kennen uit ‘Ex on the Beach’, kreeg onlangs een wel héél bizarre vraag. Ze reageerde er dan ook erg gevat op.

De 25-jarige Nederlandse brunette hield gisteren een vragenuurtje op Instagram. Eén van haar volgers vroeg of hij zijn maagdelijkheid mocht verliezen bij haar. Lesley maakte duidelijk dat het niet de eerste keer is dat ze die vraag krijgt, dus nam ze de tijd om er een gepast antwoord op te geven. «Ik krijg deze vraag heel vaak en ik verbaas me er elke keer weer over. Ik weet niet of ik dit nu als een compliment moet opvatten, dat ik hier boos om moet worden, of dat ik me zorgen moet maken», steekt ze van wal.

Aantrekkingskracht

«Ten eerste ben ik geen object of hoer die je kan gebruiken om ontmaagd te worden. Vragen om seks met iemand te hebben is sowieso iets heel raars, want dit hoort op een natuurlijk manier te gaan, gebaseerd op aantrekkingskracht tussen twee mensen. Ten tweede is het verliezen van je maagdelijkheid iets bijzonders wat je zou moeten doen met iemand waarmee je een speciale band hebt. Ten derde is de helft van jullie die dit vragen een jaar of 14/15. Het is belangrijk dat jullie eerst leren wat seks inhoudt en hoe je met vrouwen om moet gaan voor jullie daadwerkelijk beginnen met het hebben van seks».

Hopeloos

«Dus voor alle boys in mijn DM: het is helemaal niet erg dat je nog maagd bent en ooit komt het moment daar echt wel dat je iemand tegenkomt waar je seks mee kan hebben, maar ga alsjeblieft geen hopeloze berichten sturen naar meiden die je niet kent en wacht gewoon tot het gebeurt op een natuurlijke manier», besluit ze.

Instagram Stories / @lesley_versprille