Lauren Versnick binnenkort naakt te zien in serie: «Alle vertrouwen dat alles mooi in beeld wordt gebracht»

Wie het eerste seizoen van de Streamz-reeks ‘Déjà Vu’ wel kon smaken, mag zich klaarmaken voor een nieuw seizoen. Dat is geen vervolg, maar een compleet nieuwe reeks. Het vertelt het aangrijpende liefdesverhaal van Halim (Yassine Ouaich), die de liefde van zijn leven Eva probeert terug te winnen.

Respect

Laatstgenoemde wordt vertolkt door Lauren Versnick, de 28-jarige dochter van ex-Miss België Lynn Wesenbeek. In een interview met Nina vertelt ze dat het voor haar een soort van vuurdoop was. «Het is een liefdesverhaal, dus er zitten zeker vrijscènes in. Nog iets wat ik nog nooit eerder had gedaan dat ik kan afvinken. (lacht) Dan sta je daar op draaidag twee voor de hele crew poedelnaakt. Maar daar wordt met heel veel respect mee omgegaan en het voelt allemaal heel veilig op de set. We zijn een hechte bende», legt ze uit.

Functioneel naakt

Schamen doet ze zich daar niet echt voor, al is ze wel erg benieuwd naar het eindresultaat. «Als fotomodel heb ik op een shoot vaak geen beha aan. Als ik me snel moet omkleden, hoef ik dat niet in een hokje apart te doen. Ik doe dat gewoon op de set. Ik schaam me daar ook niet voor. Maar nu met een camera erop en wetende dat het op Streamz zal komen, is dat mentaal toch een ander paar mouwen. Voor mij was het belangrijk dat ik wist wat ik mocht verwachten. Mijn tegenspeler Yassine en ik hebben alles helder doorgesproken met de regisseur. Ik heb honderd procent vertrouwen in hem dat alles mooi in beeld wordt gebracht en het naakt functioneel is voor de scène en niet alleen dient als excuus: we willen bloot», besluit ze.

Het tweede seizoen van ‘Déjà Vu’ zal in 2023 exclusief te bekijken zijn op Streamz.