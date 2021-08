Lauren Versnick poseert op gewaagde wijze en krijgt complimenten van heel wat BV’s (foto)

Lauren Versnick, de vriendin van Jens Dendoncker, is te bewonderen in een prachtige shoot voor haar modellenbureau. Haar volgers, onder wie verschillende bekende Vlamingen, reageren erg enthousiast.

Naast actrice en producer is Lauren Versnick al enkele jaren de vriendin van presentator en komiek Jens Dendoncker. Maar ze is ook model, en dat ze voor dat vak geboren is, blijkt eens te meer uit haar meest recente foto op Instagram.

Bewondering

De 27-jarige dochter van ex-Miss België Lynn Wesenbeek poseert op sensuele wijze voor Models Office, een modellenbureau waarmee ze al een tijdje samenwerkt. Heel wat bekende Vlamingen steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. « Absolutely stunning», schrijft haar vriend Jens; «Wauuuuuuuw», reageert Bab Buelens; «Wow! Schoonheid op alle gebied», is Ann Van Elsen enthousiast. Maar ook Élodie Ouédraogo, Tatyana Beloy, Leen Dendievel, Vincent Banić en Dina Tersago zijn erg positief over de foto.