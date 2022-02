Laura uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig: «Elk onderdeel van mijn lichaam is onder de loep genomen»

Laura Lieckens praat in een interview over de impact die ‘Blind Getrouwd’ op haar had. Vooral het feit dat mensen commentaar hadden op haar uiterlijk, raakte haar enorm.

Laura Lieckens deed in 2020 mee aan het populaire datingprogramma ‘Blind Getrouwd’. Ze werd gekoppeld aan Sonny, maar uiteindelijk besloten ze om niet getrouwd te blijven. Intussen heeft de 29-jarige interieurarchitecte de liefde gevonden bij Yorben. Ze wonen samen en denken zelfs al aan kinderen.

Geen last van pestkoppen

In Flair betreurt ze het feit dat ze in ‘Blind Getrouwd’ zoveel negatieve commentaren kreeg op haar uiterlijk terwijl bijvoorbeeld de wijnvlek in haar gezicht vroeger nooit aanleiding heeft gegeven tot pesterij. Ik ben geboren met een wijnvlek in mijn gezicht. Ik mag mijn beide handjes kussen, want ik ben er nooit mee gepest geweest en was er nooit echt onzeker over. Een leerkracht zei me ooit dat ik dat aan mijn mondigheid te danken heb. ‘Jij stopt je niet weg’, zei ze. ‘Jij zegt: kijk, ik heb een wijnvlek en als je er niet mee om kan, dan moet je me maar gerust laten.’ Die attitude heb ik aangehouden en dat is mijn groot geluk geweest.»

Hulp van psycholoog

«Tot ik aan ‘Blind Getrouwd’ meedeed. Al na enkele afleveringen verschenen op sociale media de lelijkste reacties. ‘Jij bent zo lelijk’, ‘Sonny verdient veel knapper’, ‘Schandalig dat hij aan jou gekoppeld is’... Elk onderdeel van mijn lichaam is onder de loep genomen. In het begin heeft dat aan mijn zelfvertrouwen geknaagd. ‘Blind Getrouwd’ werd uitgezonden tijdens de eerste lockdown, waardoor ik alleen thuis zat. Mijn psycholoog heeft toen veel telefoontjes gekregen van mij», zucht ze.

Perfectie loslaten

Gelukkig laat ze dergelijke reacties niet meer aan haar hart komen. Integendeel, ze deelt regelmatig ‘realistische’ foto’s op Instagram om body positivity te promoten. «Nu doen lelijke reacties me niets meer. Mijn wijnvlek maakt me tot wie ik ben. Ik lees weleens een negatieve comment voor aan mijn vriend. Hij heeft het daar dan moeilijker mee dan ik. Toen hij me voor het eerst zonder make-up zag en ontdekte dat ik een wijnvlek heb, zei hij alleen maar: ‘Amai, jij bent zo’n mooie vrouw’. Ik weet dat die mensen die zich zo sterk voelen achter hun schermpje en gemene dingen schrijven, zelf onzeker zijn. Zulke opmerkingen zijn het echt niet waard om van wakker te liggen. Ik heb de klik kunnen maken en ik hoop dat anderen, zeker jongeren, dat ook zullen kunnen. Daarom blijf ik niet-perfecte foto’s posten. Pas als iedereen op sociale media die perfectie kan loslaten, denk ik dat er een einde kan komen aan bodyshaming», besluit ze.