De Amerikaanse zangeres Lady Gaga lokt heel wat reacties uit met een foto waarop ze in bikini poseert. «Koningin van de schoonheid», klinkt het in de reacties.

Lady Gaga vertoefde onlangs in een luxehotel in Las Vegas. Ze genoot er van een deugddoend plonsje in het zwembad en liet zich in bikini fotograferen. De 36-jarige ‘A Star is Born’-actrice deelde het kiekje vervolgens met haar 52 miljoen volgers op Instagram.

Adembenemend mooi

De reacties zijn stuk voor stuk lovend. «Je ziet er fantastisch uit», «Heel sexy», «Koningin van de schoonheid», «Adembenemend mooi zoals altijd», en «Knapste vrouw ter wereld», wordt er gereageerd.