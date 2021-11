Lady Gaga gaat uit de kleren voor Vogue: «Wauw!» (foto)

De 35-jarige Gaga schittert binnenkort in ‘House of Gucci’, een film over de moord op mode-icoon Maurizio Gucci. Gaga, die in de prent in de huid kruipt van de Italiaanse ex-vrouw van Gucci, pronkt voor de gelegenheid in Italiaanse haute couture op de cover van de Britse en Italiaanse Vogue. Voor die eerste trok ze een jurk van Schiaparelli aan, en voor die tweede hulde ze zich in een mantel van Valentino. In de nummers volgen nog meer verschillende outfits, maar de Amerikaanse poseerde ook naakt voor de lens. In een stijlvolle zwart-wit foto ligt Gaga op haar buik en met opgetrokken been op de grond, waarbij ook haar volumineuze kapsel en tatoeages aandacht trekken.

Method acting

In het bijhorende interview vertelt de ‘Poker Face’-zangeres over hoe ze zich zeer minitieus voorbereidde op haar rol in ‘House of Gucci’. Zo sprak ze negen maanden lang met een accent en beschouwde ze alles wat ze aanraakte of waar ze naar keek als extreem kostbaar, ook wanneer er geen camera’s draaiden. Een sterk staaltje method acting, maar dat leverde haar ook enkele psychologische problemen op. «Ik kon de echte wereld even niet meer aan», klinkt het.

Bekijk hieronder de trailer van ‘House of Gucci’: