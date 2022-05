Komiek Dave Chappelle aangevallen tijdens optreden in Los Angeles (video)

Stand-upcomedian Dave Chappelle is dinsdagavond lokale tijd tijdens een optreden in Los Angeles aangevallen door een man uit het publiek. Van het incident, dat plaatsvond tijdens het Netflix Is A Joke-festival in de Hollywood Bowl, staan inmiddels verschillende video’s op sociale media.

Op de beelden is te zien hoe een man hard tegen de comedian aanrent en vervolgens zelf op de grond valt. Chappelle lijkt daarbij ongedeerd te zijn gebleven. Veiligheidsagenten kwamen snel ter hulp en zouden de aanvaller hardhandig aangepakt hebben.

Op verschillende video’s is ook te zien dat de aanvaller na zijn daad wordt afgevoerd door een ambulance. Volgens verschillende ooggetuigen op sociale media zou de man bij de aanval zijn arm hebben gebroken. Waarom de man Chappelle aanviel is vooralsnog onduidelijk.

Na het incident kwam Chris Rock op het podium. «Was dat Will Smith?», grapte hij. Medekomiek Jamie Foxx, die Chappelle hielp na de aanval, dacht eerst dat de slag «deel van de show was», maar zag snel de ernst ervan in. «Luister, ik wil enkel nog zeggen dat deze man een absoluut genie is. We moeten hem te allen tijde beschermen.»

Chappelle raakte in het najaar van 2021 in opspraak nadat critici sommige grappen in zijn show The Closer transfoob en anti-lgbtqi vonden. Medewerkers van Netflix gingen uit protest tegen de show in staking, maar het bedrijf bleef de cabaretier steunen.