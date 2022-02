Dave Chappelle en Netflix hebben de handen opnieuw in elkaar geslagen: de comedian zal vier nieuwe comedyspecials maken voor de streamingdienst onder de naam ‘Chappelle’s Home Team’.

De comedian zal zelf geen moppen tappen in de shows, maar zal de presentatie voor zijn rekening nemen. Er zullen namelijk andere comedians het podium betreden, waaronder Earthquake en Donnell Rawling.

In opspraak

Netflix blijft dus achter Chappelle staan, die in het najaar van 2021 in opspraak raakte nadat sommige grappen in zijn Netflixspecial ‘The Closer’ als transfoob en anti-lgbtqia+ bestempeld werden. Er kwam zelfs kritiek van medewerkers van Netflix, die het werk neerlegden.