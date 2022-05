Kim uit ‘Boer zkt Vrouw’ over gedumpte Ginny: «Dat zou veel erger geweest zijn»

Boer Kim onthult in een interview waarom hij eerst voor Ginny koos en achteraf besefte dat hij de verkeerde keuze had gemaakt. «Ik probeerde die verliefdheid en diepe gevoelens bij mezelf op te wekken», klinkt het.

Wat een coup de théâtre was het, toen aardappelboer Kim (30) eerst koos voor Ginny (27), maar achteraf alsnog voor Emi (23) ging. Ginny liet eerder al weten dat ze nadien erg teleurgesteld was in hem, maar nu blikt ook Kim terug op die woelige periode.

Verstand gevolgd

Zo weet hij nu wat er misgegaan is. «Ik heb Ginny nooit willen kwetsen. Daarom dat ik ook eerlijk ben geweest tegenover haar. En ik snap dat die waarheid kwetste. Ik had tenslotte gezegd dat ik mijn keuze voor haar met volle overtuiging had gemaakt. Maar mijn hart lag bij Emi. Bij Ginny had ik vooral mijn verstand gevolgd. Ik hield te veel rekening met mijn leven als boer, en dat Ginny daar beter in zou passen», vertelt hij in TV Familie.

Kans geven

Kim probeerde er tijdens het romantische weekend met Ginny nog iets van te maken, maar hij dacht de hele tijd aan Emi, die hij nooit meer zou zien. «Die gedachte ging niet meer uit mijn hoofd. Maar ja, ik gaf aan dat ik 100% zeker voor Ginny wilde gaan. En tijdens ons weekend heb ik dat écht een kans willen geven. Maar het lukte gewoon niet. Ik had haar graag, maar ik probeerde die verliefdheid en diepe gevoelens bij mezelf op te wekken. Stom, want je kán zoiets niet forceren», klinkt het.

Geen toneel

Hij voelde zich achteraf dan ook erg schuldig tegenover Ginny. «Absoluut. Ook omdat ik had staan huilen voor Emi. Dus tijdens die trip deed ik extra mijn best voor Ginny. Al heb ik absoluut geen toneeltje opgevoerd. Ik wilde het écht proberen. Maar Emi bleef maar in mijn hoofd spoken. Dus heb ik na die trip dé beslissing genomen», zegt hij.

Aangeslagen

Dat kwam uiteraard hard aan bij Ginny, maar volgens Kim was het beter zo. «Logisch dat ze aangeslagen reageerde. Als je eerst wordt gekozen en daarna aan de kant wordt geschoven... Maar ik wilde absoluut eerlijk zijn. Als ik Ginny nog maanden aan het lijntje had gehouden, dat zou veel erger zijn geweest», besluit hij.