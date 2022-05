Ginny uit ‘Boer zkt Vrouw’ teleurgesteld in Kim: «Ik voelde dat er iets niet klopte»

‘Boer zkt Vrouw’ was voor Ginny een liefdesavontuur in mineur. Ze werd eerst gekozen, maar nadien kwam boer Kim op zijn keuze terug en ging hij alsnog voor Emi. Dat kwam Ginny overigens pas veel later te weten. «Ik heb dat op tv moeten ontdekken», zucht ze.

Toen aardappelboer Kim (30) zijn definitieve keuze maakte en voor Ginny (27) koos, barstte hij in tranen uit omdat hij wist dat hij Emi (23) hard zou missen. Na het romantische weekend met Ginny besefte hij dat hij de verkeerde keuze gemaakt had en nam hij contact op met Emi. Intussen zijn de twee een koppel.

Niet meer gehoord

Voor Ginny was het vooral een moeilijke periode vol twijfels. Ze was immers lange tijd niet op de hoogte van het feit dat Kim toch voor Emi gegaan was. «Toen wij zijn thuisgekomen van het weekend, ben ik gewoon naar huis gegaan omdat ik voelde dat er iets niet klopte. ’s Anderendaags hebben we bij mij thuis afgesproken om te praten. Kim heeft mij toen verteld dat hij niet goed wist wat hij voelde voor mij óf voor Emi. Hij wilde wat tijd om na te denken. Daarna heb ik hem niet meer gehoord. Ik weet nu ook waarom...», vertelt ze in Dag Allemaal.

Niet eerlijk

Boos is ze echter niet op hem. «Wel heel erg teleurgesteld. Als zijn gevoelens tijdens het romantisch weekend al veranderd waren, had hij dat beter toen gezegd. Het is jammer dat hij niet eerlijk is geweest. Ik wist ook niet dat hij met Dina had gebeld na het weekend. Ik heb dat op tv moeten ontdekken», klinkt het.

Alles erop en eraan

Wat het extra pijnlijk maakt, is het feit dat Ginny en Kim «gekust en geknuffeld hebben, alles erop en eraan», zoals Kim het achteraf voor de camera vol trots zei. «Dat doet sowieso pijn omdat ik hoopte dat we naar elkaar toe zouden groeien, en ik ook de indruk had dat we daar allebei ons best voor deden. Als je dan te horen krijgt dat het voor hem toch niet is wat het zou moeten zijn...», zucht Ginny.

Eigen boerderij

Intussen is Ginny niet bij de pakken blijven zitten. «Ik heb het een plaats kunnen geven. In het begin vond ik het niet leuk om alles terug te zien, omdat alles opnieuw naar boven kwam. Maar ondertussen ben ik ook verder gegaan met mijn leven. Ik heb nu iets gekocht om te verbouwen, en ik hoop volgend jaar in mijn eigen boerderij te wonen. Ik ben inmiddels ook van job veranderd, ik werk nu als dierenartsassistente in een paardenkliniek», legt ze uit.

Reactie van Kim

In hetzelfde magazine legt Kim uit waarom hij Ginny niet op de hoogte bracht van de situatie. «Ik vermoedde dat dat te pijnlijk geweest zou zijn voor haar. Maar ik wens haar het allerbeste toe. Op alle gebied, niet alleen in de liefde. Want Ginny is een topvrouw!», luidt het.