Kato Callebaut verbaast volgers én haar man met foto: «Vier uur slapen en er zo uitzien!»

Ook Kato Callebaut en Tom Dice waren gisteren van de partij op de MIA’s, de belangrijkste Vlaamse muziekprijzen. Traditiegetrouw is dat een lange nacht, maar vandaag poseerde Kato alweer voor de camera. En hoe?!

Complimenten

De 31-jarige ‘The Starlings’-zangeres doste zich uit in een zwarte broek en bijpassend bovenstukje. Het resultaat is zo geslaagd dat zelfs Tom zijn ogen amper kan geloven. «Vier uur slapen na de MIA’s en er zo uitzien! En ik ben daar mee getrouwd, seg», reageert hij op Instagram. Maar ook haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. «Amai, wat een mooie shoot en dat na een vermoeiende avond van de MIA’s», «Knappie», en «Mooierd», wordt er nog gereageerd.