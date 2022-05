Kato Callebaut openhartig over miskraam: «Vragen aan iemand wanneer er een kindje komt, is heel delicaat»

‘The Starlings’-zangeres Kato Callebaut heeft vlak na haar huwelijk een miskraam gehad. Dat vertelde ze in ‘De Cooke & Verhulst Show’ en nu ook op Instagram. «Het was er tijdens optredens, het was er terwijl niemand anders er iets van wist», klinkt het.

Op twee jaar tijd is er heel wat gebeurd in het leven van Kato Callebaut. Haar oma stierf, een jaar daarna verloor ze ook haar mama, ze trouwde met Tom Dice, en niet lang daarna had ze een miskraam. Twee maanden lang kon ze geen muziek schrijven, maar daarna raapte ze de moed bij elkaar en lukte het weer. Daaruit is hun splinternieuwe album ‘Seaside’ ontstaan.

Confrontatie

Op Instagram blikt de 30-jarige zangeres terug op die moeilijke periode. «Wij komen er wel. En aan iedereen die zich afvraagt waarom we erover praten: omdat het er wel was. Het was er tijdens optredens, het was er terwijl niemand anders er iets van wist. Omdat er niet over praten, voor mij alles erger maakt. En we zijn niet alleen. Je hoofd kijkt uit naar de komende jaren en maanden, je lichaam raast instant, vol hormonen. En dat valt weg (die hormonen niet: die blijven nog wat hangen en die extra confrontatie is verschrikkelijk)».

Goede bedoelingen

«Vragen aan iemand wanneer er een kindje komt, is en blijft heel delicaat. Voor mij kwam die vraag voor het eerst weer 5 dagen na de miskraam. Allemaal met heel goede bedoelingen, je weet uiteraard niet waar die persoon mee worstelt. Maar sommigen dragen een verlies, sommigen willen gewoon simpelweg bewust geen kinderen, bij sommigen lukt het niet. Wees je daar bewust van. Wij komen er wel. En ooit gaan wij dat waanzinnig goed doen», schrijft ze.

Herkenbaar

Ze krijgt veel steun van haar volgers en voor sommigen is het tevens erg herkenbaar. «Mooie mensen, en ik weet wat het is een miskraam... Zo verdrietig en zo’n aanslag en teleurgesteld in je eigen lichaam. Maar probeer het een plaatsje te geven in jullie hart», «Dus dit! De mentale en fysieke impact van een miskraam zijn zo groot. Mensen staan er niet altijd bij stil. Het verlies doet veel met je en de angst en twijfel blijven er bij elke poging die je nadien weer onderneemt. Ik vind het zo moedig van je dat je dit bespreekbaar maakt en ik hoop dat anderen ook stil gaan staan bij de vragen die ze aan koppels stellen. Laten we gewoon afspreken dat we netjes wachten op aankondigingen en geen vragen meer gaan stellen», en «Zo waar! En zo moedig om dit te delen», lezen we onder meer in de reacties.