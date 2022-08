Kate Moss poseert poedelnaakt in promofilmpje: «Ik wou dat mijn achterwerk er zo goed uitzag»

Topmodel Kate Moss lanceert binnenkort haar eigen wellnesmerk. Om dat in de kijker te zetten, ging ze volledig uit de kleren in een promofilmpje.

Kate Moss lanceert op 1 september haar eigen wellnesmerk ‘Cossmoss’. Veel details gaf ze daarover nog niet vrij, maar je mag je verwachten aan een waaier van producten om je lichaam te verwennen. «Zelfzorg toegepast op het leven zoals we dat vandaag kennen», klinkt het bij een promoclipje waarin het 48-jarige Britse model in haar blootje het water in wandelt.

Complimenten

Haar volgers reageren laaiend enthousiast op het nieuws, al zijn ze eveneens onder de indruk van Kate zelf. «Adembenemend mooi. Een natuurlijke schoonheid», «Ik wou dat mijn achterwerk er zo goed uitzag», «Je ziet er fantastisch uit, Kate», «Naaktzwemmen ziet er zo verfrissend uit», en «Waarom zie ik zoiets nooit als ik ga vissen?», wordt er onder meer gereageerd.