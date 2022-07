Kate Moss klapt uit de biecht: «Op mijn vijftiende werd ik verplicht om topless te poseren»

In een openhartig interview met de Britse openbare omroep BBC heeft het Britse model Kate Moss getuigd over de «traumatiserende» beginjaren van haar carrière. In 1988 werd ze als veertienjarige plotsklaps tot topmodel gebombardeerd. Als piepjong model was ze bang om haar grenzen aan te geven: «Ze zeiden dat als ik mijn beha niet uitdeed, ze me niet zouden boeken voor Elle.»

De 48-jarige praatte op het BBC-programma Desert Island Discs over de duistere kant van het modellenwerk. Ze was amper veertien toen ze op een vliegtuig aangesproken werd door de eigenaar van het gerenommeerde modellenbureau Storm Management, die later ook Cara Delevingne en Anya Taylor-Joy (‘The Queen’s Gambit’) ontdekten. Moss had zelf nog nooit nagedacht over een carrière als model: «Ik vond dat maar ijdel.»

Beha uit

Toch greep ze de kans. Daarna ging het erg snel heel hard. De beginjaren noemt ze dan ook «traumatisch» en een «ware strijd». Ze reisde op haar eentje van stad naar stad, op weg naar verschillende castings. Daar ging het snel fout: op haar vijftiende had ze een «verschrikkelijke» ervaring, zegt Moss. «Ze vroegen me om mijn t-shirt uit te doen. Dus ik deed dat, ook al was ik toen erg verlegen over mijn lichaam. En dan zei hij dat ik mijn beha moest uittrekken. Ik voelde dat er iets mis was, dus ik nam mijn spullen en liep weg.» Ze zegt dat die ervaring ervoor gezorgd heeft dat haar instincten «aangescherpt» werden: «Ik kan nu van kilometers ver ruiken als er iets foute boel is.»

Huilen

Toch volgden het jaar erop nog meer situaties waarin ze over haar eigen grenzen ging. Toen ze 16 was brak ze internationaal door, na een shoot met haar vriendin en fotografe Corinne Day. Zij vroeg haar eveneens regelmatig om naakt te poseren. «Daar moest ik vaak om huilen», zegt Moss. «Ze zei: ‘als je jouw T-shirt niet uittrekt, ga ik je niet boeken voor Elle. Het is pijnlijk. Ik hield van haar, ze was mijn beste vriendin, maar ze was een lastige persoon. Maar de foto’s waren geweldig, dus ze kreeg wat ze wou. Ik leed voor de foto’s, maar als het erop aankwam hebben ze ook veel goed teweeg gebracht. Ze hebben mijn carrière veranderd.»

Calvin Klein

Dankzij die foto’s werd ze geboekt bij Calvin Klein. In 1992 deed Moss voor hen een ondergoedcampagne, samen met de acteur Mark Wahlberg. Haar herinneringen van die shoot zijn «niet goed». Ze nam Valium tegen de angsten, zodat ze op het werk zou kunnen opdagen. «Ik voelde me geobjectiveerd, kwetsbaar, en bang. Ze maakten misbruik van mijn kwetsbaarheid. Calvin hield daarvan.»