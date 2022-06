Kate Bush reageert EINDELIJK op populariteit van ‘Running Up That Hill’ dankzij ‘Stranger Things: «The whole world has gone mad» (video)

De Britse zangeres Kate Bush heeft in een zeldzaam interview verbaasd gereageerd op de populariteit van haar hit «Running Up That Hill». Zo’n 37 jaar nadat het nummer uitkwam, stond het vrijdag opnieuw bovenaan de Britse hitlijsten. Dat gebeurde nadat het lied te horen was in de populaire Netflix-serie ‘Stranger Things’.

Het nummer won aan populariteit toen het vierde en voorlaatste seizoen eind mei op Netflix kwam. De song speelt namelijk een belangrijke rol in de plot en is cruciaal voor het personage Max Mayfield.

«Het is zo’n goede reeks. Ik dacht dat het nummer wel wat aandacht zou krijgen, maar ik had nooit gedacht dat het zoals nu zou zijn. The whole world has gone mad», zei de 63-jarige zangeres in een interview met BBC Radio. «Dat al deze jonge mensen het liedje voor het eerst horen en ontdekken is heel bijzonder», zei Bush nog, die ook onthulde dat ze zelf nooit naar haar oude nummers luistert.