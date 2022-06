Over de Netflix-serie ‘Stranger Things’ valt heel wat te zeggen. Of het is je ding, of niet, maar de reeks laat slechts weinigen onbewogen. De eerste zeven afleveringen van het huidige seizoen zorgden al voor een hoop oproer en toen was het plots wachten. Wachten op het tweede deel van het seizoen, twee afleveringen om naar uit te kijken. Dat wachten is nu gelukkig bijna voorbij.