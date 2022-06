Junior Planckaert heeft zijn keuze gemaakt: «Ik had het niet verwacht»

PAULINE! Nadat hij eerst de hotelkamer van Ati binnenging om haar te vertellen dat hij meer voelt voor Pauline, bracht de jongste Planckaert-telg het leuke nieuws bij Pauline. «Je weet dat er bij jou wel een gevoel is. En ik wil je oprecht beter leren kennen. Dus ik wil zien waar het naartoe gaat met jou. Ik heb toch wel een heel goed gevoel bij jou. Ik weet niet of dat voor jou ook zo is?», vroeg hij haar. «Dat is echt wel wederzijds. Amai, ik ben echt superblij», glunderde Pauline.

Spanning opbouwen

De 23-jarige HR-consulente vertelde achteraf voor de camera dat ze het niet had zien aankomen door de manier waarop hij het aanvankelijk aanpakte. «Ik had het niet verwacht. Hij kan niet goed boodschappen overbrengen. Hij vertelde het en ik dacht: hij is spanning aan het opbouwen en zal me slecht nieuws brengen. Tot hij zei dat hij me beter wou leren kennen. Ik stond echt op wenen. Op het moment dat hij het zei had ik even enkel die innerlijke emotie van: oh my God. Maar ik ben supercontent. Ik ben echt blij», aldus Pauline.

Eerste foto samen

Hij deelde intussen ook een foto van hun tweetjes op Instagram. «Het is niet langer meer #junioropzoeknaardeliefde maar #juniorheeftdeliefdegevonden», schreef hij erbij.