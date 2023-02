Joyce De Troch steekt draak met Tanja Dexters: «Zou deze profielfoto werken op OnlyFans?»

Vorige week maakte Tanja Dexters bekend dat ze met OnlyFans begonnen is. Dat legt haar duidelijk geen windeieren, want op haar eerste dag verdiende ze al een stevig maandloon.

Selfie

In een Instagrampost verwijst Joyce De Troch - samen met haar goede vriendin Mieke Dexters, de tweelingzus van Tanja - naar die opvallende ‘carrièreswitch’. Het 48-jarige voormalige Playboy-model nam een ‘zwoele’ selfie van hun tweetjes. «Tanja Dexters, je tweelingzus en ikzelf vroegen ons af of deze profielfoto zou werken op OnlyFans... You go girl, maar opgelet toch voor deze concurenten», knipoogt ze erbij.

Reacties

Haar volgers kunnen het geestige tafereel wel smaken. «Als dit maar goedkomt...», «Zoals jullie kijken... Ik zou toch schrik krijgen», en «Jullie zijn allebei toppers», lezen we onder meer in de reacties.