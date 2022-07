Joyce De Troch poseert na even twijfelen dan toch in bikini: «Fier dat zo’n foto nog net kan»

Joyce De Troch vertoeft momenteel met haar familie op vakantie in Trentino-Zuid-Tirol. Daar geniet ze van het prachtige uitzicht en het zomerse weer. Het 48-jarige voormalige Playboy-model postte een kiekje waarop ze in bikini aan het zonnen is, al hadden we het kiekje evengoed niet te zien kunnen krijgen. «Unieke foto. Ik plat in de zon. Toch bijna een half uur volgehouden. En na familiale stemming mocht ik dit posten. Bergen in de bergen, ik zal het maar zelf schrijven. Of, beetje fier dat zo’n foto nog net kan. PS: die (lelijke) huidplooi aan mijn borst komt door een ingreep aan mijn hart», schrijft ze erbij.

Complimenten

De foto lokte enorm veel - positieve - reacties uit. «En terecht fier hoor!», «Je blijft gewoon oogverblindend mooi», «Ik had die huidplooi nog niet eens gezien! Fijne vakantie, geniet ervan», «Wat zie jij er nog steeds goed uit», en «Stop met je te verontschuldigen voor wie je bent. Je bent mooi zoals je bent», wordt er onder meer gereageerd. Op die laatste reactie antwoorde Joyce het volgende: «Wie zegt dat ik er nu niet beter uitzie? Ik voel me alleszins zelfzekerder. En wat een ander denkt, daar trek ik me niets van aan. Het is wat mijn gezinnetje en ik vinden», lezen we.