Joyce De Troch laat haar cellulitis verwijderen: «Zo gelukkig met het resultaat!» (foto’s)

Het 47-jarige voormalige Playboy-model vertelt dat ze er goed over nagedacht - en besproken met haar familie - heeft om dit te delen. «Het is weloverwogen om dit al dan niet te delen, maar we zijn allemaal van vlees en bloed. En het is oké om niet perfect te zijn! Het is meer dan aanvaardbaar om geen lichaam of looks te hebben zoals Naomi of Doutzen. In een wereld van filtertjes en sociale-media-druk wordt al zoveel fake beeldmateriaal getoond. Ik pleit schuldig: ook ik durf al eens een filter gebruiken», schrijft ze.

Pijn verbeten

Ze legt uit dat heel wat vrouwen met cellulitis te maken krijgen en dat ze er zelf mee inzat. Daarom heeft ze besloten om er iets aan te laten doen. Het ging over één behandeling van 2 uur. «Naast alle prachtige cadeaus die we ontvangen van Moeder Natuur, is dit misschien wel een minder mooi geschenk. Dat is mijn opinie. Ik had dus de keuze: of omarmen of aanpakken. Ik koos voor nummer 2. Omdat het kan. Omdat ík mij dan beter voel. (...) De pijn verbeten maar zo zo zo gelukkig met het resultaat!», besluit ze.

