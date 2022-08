Joyce De Troch poseert poedelnaakt in zwembad: «Mooie en gewaagde foto!»

’t Is momenteel (veel te) warm voor iedereen. Dan is het zaak om de koelte op te zoeken, en Joyce De Troch deed dat zo op haar eigen manier. Het 48-jarige voormalige Playboy-model opteerde voor een potje naaktzwemmen en deelde een kiekje ervan op Instagram. «My pool is more #blue than yours. My bikini is more #invisible than yours. #skinnydipping (en je moet niet met je neus op de foto gaan plakken, je ziet toch niets)», knipoogt ze erbij.

Zeemeermin

En of haar volgers enthousiast reageren... «Dat is nu eens een mooie foto», «Wat we hier zien, is een prachtige madam», «Haha, zalig», «Wat een leuke foto, Joyce», «Een echte zeemeermin», «Je blijft een bommetje», «Mooie en gewaagde foto», en «Gij durft», klinkt het onder meer.