Joren uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig over Lien: «Veel mensen zien dat blijkbaar niet, maar...»

Moeilijk te voorspellen of Lien en Joren uiteindelijk getrouwd zullen blijven, maar ze doen wél hun best om elkaar te leren kennen. Alleen qua affectie lijkt er nog wel wat te missen, al hoeft dat volgens Joren (nog) geen probleem te zijn.

Lien en Joren zagen er heel gelukkig uit op hun huwelijksreis, al werd die ook een beetje overschaduwd door het moment waarop Lien haar man per ongeluk buitensloot en hij bijgevolg naast het zwembad moest slapen. Maar al bij al hebben ze hun huwelijk tot nu toe overleefd. Toch mag er stilaan wat meer geknuffeld worden, niet? «We hebben heel wat afgeknuffeld, hoor, misschien is dat niet altijd in beeld gekomen. Maar goed, het klopt natuurlijk dat er geen verliefdheid is op dit moment, of vlinders in de buik. Maar da’s niet verplicht, hé», vertelt Joren in Dag Allemaal.

Excuses voor enthousiasme

De 36-jarige bier- en wijnverkoper is het enthousiasme zelve, soms zelfs iets te veel, zo gaf Lien al enkele keren aan. «Ja kijk, van bij het begin werd ons ingepeperd: ‘Wees gewoon je plezante zelf, doe je zeker niet anders voor, en alles komt goed.’ Dus deed ik dat. En was ik af en toe té enthousiast wellicht. Eerlijk gezegd: ik vond mezelf ook zeer irritant toen ik de beelden van de eerste dagen terugzag. Daar wil ik me bij dezen graag voor verontschuldigen», klinkt het.

Goede match

Joren begrijpt maar al te goed waarom de experts hem aan Lien gekoppeld hebben. «Absoluut. Veel mensen zien dat blijkbaar niet, maar... ik val op verstandige vrouwen zoals Lien. Ze is goed gekleed, eet graag, drinkt graag een goed glas wijn, haar familie en vrienden zijn belangrijk. Dat is zeker voldoende om op verder te bouwen», legt hij uit.

Agenda’s naast elkaar leggen

Nu hun vakantie tot een einde is gekomen en ze in ‘het echte leven’ terechtkomen, zouden er enkele valkuilen kunnen opduiken. Daar bereiden ze zich echter goed op voor. «Onze agenda’s op elkaar afstemmen wordt niet evident. Lien heeft haar koffiebar en een druk sociaal leven. Ik ben ook een beetje een workaholic, ik ga graag naar het voetbal, ik speel padel, spreek graag af met vrienden. Die puzzel gaan we zorgvuldig moeten leggen», besluit hij.

‘Blind Getrouwd’ is elke maandag om 20.35u te bekijken op VTM.