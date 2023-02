‘Joker 2’: dit weten we al over de muzikale opvolger van Todd Phillips kaskraker

Op dit moment is de productie van ‘Joker: Folie À Deux’ in volle gang. Na het enorme succes van de eerste film, hunkeren fans over de hele wereld naar meer informatie. Opvallend: de wereld van de Joker krijgt binnenkort een muzikaal tintje. Het langverwachte vervolg wordt getransformeerd tot een musical met de flamboyante Lady Gaga in een glansrol.

De duistere schaduwen van Gotham City beginnen opnieuw te trillen, want de langverwachte ‘Joker 2’ komt steeds dichterbij. Met de release van de eerste Jokerfilm in 2019, kreeg de wereld een meeslepend kijkje in de geest van de meesterlijke schurk. De film, geregisseerd door Todd Phillips en met in de hoofdrol Joaquin Phoenix, bracht de oorsprong van de iconische Joker op een manier die nog nooit eerder gezien werd. Nu, bijna drie jaar later, zijn fans nog altijd in de ban van de psychopathische clown en zijn er verschillende geruchten over wat we kunnen verwachten van het vervolg.

Wanneer verschijnt de film?

Het duurde even voordat het nieuws naar buiten kwam, maar in juni bevestigde Phillips de tweede film met een Instagrampost van het script. Hierin onthulde hij de officiële titel: ‘Joker: Folie À Deux’. Samen met zijn coschrijver Scott Silver zet hij het verhaal verder.

Het vervolg verschijnt 4 oktober 2024 op het witte doek. Dat is vijf jaar na de release van de eerste film. In de tussentijd krijgen we steeds meer nieuwe details over de productie. Naar verluidt worden de opnames rond eind maart of begin april afgerond. De opnames lopen sinds 10 december 2022.

Wat is het verhaal?

De aankondiging dat het vervolg een musical zal zijn, heeft veel fans verrast. Het lijkt een drastische ommezwaai van de duistere toon van het origineel. Maar volgens insiders zullen de muzikale nummers voornamelijk plaatsvinden in het hoofd van de Joker, waardoor we opnieuw zullen worden ondergedompeld in zijn fantasiewereld en psychologische wanorde.

Wie speelt er mee?

Er werd al langer over gespeculeerd, maar intussen is het ook bevestigd: Lady Gaga vertolkt Harley Quinn in de komende film. De veelzijdige artiest speelt de rol van de psychiater die verliefd werd op haar geesteszieke patiënt, Arthur Fleck, gekend als de Joker. Op Valentijnsdag plaatste Phillips volgende foto op zijn Instagramaccount:

Naast Phoenix en Gaga zullen er nog meer getalenteerde artiesten bij het project betrokken zijn. Zazie Beetz, die indruk maakte als Sophie, de buurvrouw die Arthur stalkt, herneemt mogelijk ook haar rol. Brendan Gleeson, momenteel bejubeld voor zijn rol in The Banshees of Inisherin, zal ook zijn opwachting maken. De ervaren Catherine Keener voegt zich ook bij de cast in een sleutelrol, naast de nieuwkomers Harry Lawtey en Jacob Lofland. Met een cast van getalenteerde artiesten en een groter budget dan de eerste film, nu ongeveer 150 miljoen dollar, belooft het een spektakel van epische proporties te worden.