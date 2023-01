MOVIES. Wouter Bouvijn regisseerde ‘1985’: «Toen ik dit script las, vroeg ik me af of het wel fictie was»

Drie vrienden zetten begin jaren 1980 de stap naar het volwassen leven. Twee beginnen aan een opleiding bij de rijkswacht, de derde studeert rechten. Alle drie raken ze betrokken bij een donkere pagina uit vaderlandse geschiedenis: de Bende van Nijvel. Goed voor acht spannende afleveringen. En al even fijn: ‘1985’ is een door en door Belgische serie, in de beide landstalen en geproduceerd door zowel VRT als RTBF. Dat smaakt naar meer, vindt ook regisseur Wouter Bouvijn.

Wouter Bouvijn: «Ik ben ongelooflijk blij en trots dat we dit met de twee nationale zenders hebben kunnen maken. Ik vind het zelf een hele verademing, ook al omdat je op die manier veel nieuwe mensen leert kennen aan de andere kant van de taalgrens. Het valt me altijd op hoe weinig we van elkaar kennen. Al die acteurs samenbrengen, dat was prachtig.»

Kan ‘1985’ een eerste stap zijn naar meer van dit soort gezamenlijke producties?

«Ik hoop het, want we kunnen elkaar op die manier alleen maar verrijken. Ook financieel, want je kunt zo een groter budget verzamelen. Het hangt natuurlijk wel af van het verhaal. Het moet kloppen. Je hoeft het niet per se ver te zoeken. Een liefdesverhaal tussen een Vlaming en een Waalse kan bijvoorbeeld ook. De Bende van Nijvel was natuurlijk perfect geschikt om het samen te doen, want dit gaat heel België aan. De twee talen spelen ook een rol in het verhaal, want ze zorgden in het onderzoek vaak voor misverstanden en conflicten.»

Jij bent geboren in 1987, twee jaar na de overval in Aalst. Wat betekent de Bende van Nijvel voor jou?

«Toen ze me vroegen of ik ‘1985’ wou regisseren, wist ik enkel wat er algemeen geweten is: dat het een criminele bende was die aanslagen gepleegd heeft, dat er heel veel complottheorieën rond bestaan en dat de rijkswacht er misschien iets mee te maken had. Voor de rest was mijn kennis beperkt. Intussen ben ik uiteraard al veel beter op de hoogte.»

Wat verbaasde je het meest toen je het script las?

«Ik vroeg me eerlijk gezegd af of het fictie was. Ik wist niet wat ik er precies van moest geloven. Ik heb dan allerlei tv-reportages uit die periode bekeken en de onderzoeksjournalistiek rond de zaak gelezen, en dan bleek dat alle feiten over het dossier die in de serie zitten effectief de realiteit waren. Het is achteraf gezien ook één van de redenen waarom ik het wou doen. Er is veel geweten over de zaak maar eigenlijk zijn we niet goed op de hoogte. Met deze reeks hopen we daar iets aan te doen. Zonder dat we de pretentie hebben dat we het dossier eventjes zullen oplossen.»

De serie combineert een verhaal over drie jonge hoofdpersonages met een hele reeks feiten die jullie chronologisch op een rijtje zetten. Hoe maak je daar een samenhangend geheel van?

«Dat was de grote moeilijkheid. Willem Wallyn, die de scenario’s geschreven heeft, had enorm veel te vertellen over het dossier. Maar ik wou in de eerste plaats een emotioneel verhaal vertellen over drie jonge mensen die opgegroeid zijn op het platteland, naar de stad trekken en daar geconfronteerd worden met allerlei zaken die toen aan de gang waren. Niet alleen de Bende van Nijvel maar ook de CCC. De zeer polariserende tijdsgeest. Dankzij die drie hoofdpersonages konden we toch gemakkelijk een rode draad trekken doorheen al die feiten.»

Hoe actueel is ‘1985’ voor jou, los van het feit dat die zaak nooit opgelost is?

«Heel actueel. Die polarisering is duidelijk terug. Kijk naar de bestorming van het Capitool of naar wat er onlangs in Brazilië is gebeurd. Je vraagt je dan af wie die mensen zijn. Waar komen die vandaan? Wat denken ze daarmee te bereiken? Waar komt dat wantrouwen in het systeem vandaan? Dat is brandend actueel. Ontdekken dat de wereld veel groter is dan je denkt, vind ik ook iets van alle tijden. En dat is precies wat onze hoofdpersonages meemaken.»

‘1985’ is elke zondagavond te zien op Eén. Je kunt de episodes ook (her)bekijken op VRT MAX.