John de Mol reageert op kritiek na reactie op ‘The Voice of Holland’-schandaal: «Volledig onbedoeld de schuld bij vrouwen gelegd»

John de Mol - producent van The Voice of Holland en een machtige mediaspeler in Nederland - heeft in de aflevering van BOOS «volledig onbedoeld» de indruk gewekt dat hij «de schuld bij vrouwen» legt. Dat zegt de mediamagnaat en bedenker van de RTL-talentenjacht vrijdag in een verklaring.

De Mol zegt zich «rot geschrokken» te hebben door alle reacties op de uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. Hij doelt daarmee met name op de advertentie in het AD, geplaatst door vrouwen die werken bij zijn bedrijf Talpa. In de paginagrote advertentie staat de tekst «Beste John, het ligt niet aan de vrouwen».

«Ik snapte werkelijk niet waarom vrouwen boos zijn over mijn woorden in plaats van op de daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vanmorgen werd ik nog eens extra geraakt door een advertentie in de krant», schrijft De Mol, die zegt daarna meteen in gesprek te zijn gegaan met een aantal vrouwen bij het bedrijf. «Ik heb vooral geluisterd en begrijp nu dat, in tegenstelling tot mijn goede intentie, ik voorbijgegaan ben aan het feit dat ik daarmee volledig onbedoeld de indruk heb gewekt de schuld bij vrouwen neer te leggen.»

De man achter The Voice schrijft dat het hem duidelijk is geworden dat vrouwen een incident pas melden als de cultuur bij een bedrijf als veilig wordt ervaren.

100% inzet

De Mol rekent het zichzelf aan dat de cultuur binnen zijn bedrijf niet als veilig wordt ervaren en gaat zich er «voor de volle 100 procent» voor inzetten om dit te veranderen. «Ik sta open om hier meer over te leren met behulp van experts en de dialoog intern hierover aan te gaan. Ik hoop dat daarmee ook een bredere maatschappelijke discussie tot stand komt.» Dat proces is volgens De Mol bij Talpa meteen begonnen. Ook is hij ingegaan op de uitnodiging van de Nederlandse staatssecretaris van Cultuur Gunay Uslu om hierover in gesprek te gaan.

De mediamagnaat verklaarde in BOOS onder meer dat er genoeg «loketten» waren en zijn bij producent ITV en The Voice voor jonge vrouwen om melding te maken van wangedrag. En dat hij hoopt dat de gebeurtenissen «een voorbeeld zijn» en dat als slachtoffers «het ooit nog eens overkomt» dat ze geleerd hebben «onmiddellijk aan de bel te trekken en dit onmiddellijk te melden».