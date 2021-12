Jitske Van de Veire hekelt volger die ongepast reageert op intieme foto: «Zo’n profielen spaar ik niet meer»

De 28-jarige eigenares van kapperszaak Wakko en woordvoerster van ‘Wel Jong’ deelde onlangs een foto waarop ze haar vriendin omarmt in bed. «Liefde», schreef ze erbij. Een prachtige foto, en dat vonden haar volgers ook. «Zo mooi! Puur, oprecht, echt... Genieten maar, want dat is heel jammer genoeg zeldzaam tegenwoordig», en «Respect! je bent een oprecht (h)eerlijk mens. Blijf jezelf. Jij bent een voorbeeld voor velen», is de algemene teneur.

Hater

Toch kon een enkeling het niet laten om «vergif» onder het kiekje te reageren. Jitske liet de reactie niet zomaar passeren. «Kristof is niet in zijn nopjes, maar kijkt vast wel naar twee vrouwen op Pornhub. Kristof heeft geen leven. En zo’n profielen spaar ik niet meer. Liefde!», klinkt het.